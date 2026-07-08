Viscogliosi: "In media Valbisagno situazione sicurezza sotto controllo"

L'assessora alla Sicurezza del comune di Genova Arianna Viscogliosi fa il punto sulla situazione nel municipio Media Valbisagno evidenziando una situazione tutto sommato tranquilla. Anche i giardini Cavagnaro di Staglieno, che in passato avevano dato qualche problema, non hanno evidenziato altre criticità, mentre l'azione di controllo delle forze dell'ordine si sta rivelando efficace. Più critico, invece, il tema dell'abbandono dei rifiuti ingombranti.

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