Virtus Entella, da lunedì si allenerà con la squadra l'ex Samp Ramirez

L'ex calciatore della Sampdoria Gaston Ramirez, 32 anni, ha chiesto al presidente Antonio Gozzi di potersi allenare con la Virtus Entella, che milita nel campionato di Serie C. Gozzi ha dato il via libera da lunedì. Per ora nessun impegno da entrambi le parti solo la volontà di conoscersi.

Ramirez è reduce da una stagione col Monza, in Serie B, dove ha conquistato la promozione ai playoff battendo il Pisa in finale. Per il fantasista uruguaiano, arrivato in Brianza a dicembre, però, non è arrivata la conferma e allora è rimasto svincolato. In precedenza aveva militato nella Sampdoria, collezionando 121 presenze, segnando 16 gol. Poi il contratto scaduto e non rinnovato, l'avventura al Monza, e adesso gli allenamenti con l'Entella. Chissà se ci sarà anche la firma per scendere in campo con la squadra di Chiavari.