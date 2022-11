Violenza sulle donne, in Italia un femminicidio ogni 72 ore

"La violenza sulle donne è un'emergenza che non è neppure più tale: una donna uccisa ogni 72 ore in Italia deve essere motivo di grande riflessione, di una presa di coscienza e di atti concreti". E' l'appello lanciato dalla responsabile per le Politiche di genere della Cgil nazionale Lara Ghiglione a Genova all'incontro "La cultura del rispetto: scuola e lavoro a confronto", organizzato da Cgil Liguria e dalla Camera del Lavoro di Genova in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

"Partiamo dalle scuole perché agire per la cultura del rispetto è un prerogativa importante per prevenire la violenza sulle donne. - sottolinea Ghiglione - Lo facciamo come sindacato perché il lavoro è uno strumento straordinario di emancipazione per la donna e autonomia economica, che è essenziale per uscire da contesti violenti".

Per combattere la violenza sulle donne la Cgil sostiene "la necessità di un vero e proprio cambio culturale che abbia al centro l'istruzione e la formazione a partire dalle nuove generazioni". Per questo motivo all'evento hanno partecipato le classi di un liceo scientifico. Accanto alla sensibilizzazione delle donne e degli uomini di domani, per la Cgil "è necessario creare le condizioni affinché le donne possano emanciparsi attraverso il lavoro ed affrancarsi da situazioni di violenza".