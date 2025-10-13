Villa Scassi, la "terapia della distrazione" entra nel reparto di oncologia

In occasione della Giornata Nazionale dedicata al tumore metastatico, Asl3 rinnova il proprio impegno a fianco delle pazienti oncologiche attivando nuova strumentazione presso l’Oncologia di Villa Scassi, in collaborazione con l’Associazione NoiCiSiamo MBC Italia.

Sono infatti pienamente in funzione i tre visori 3D donati da NoiCiSiamo per la cosiddetta “Terapia della Distrazione”, un progetto che mira ad alleviare l’impatto emotivo delle cure attraverso contenuti audiovisivi immersivi, progettati per offrire un momento di sollievo durante la somministrazione delle terapie. I contenuti proposti, ispirati alle Quattro Stagioni di Vivaldi, trasformano simbolicamente la sala di trattamento in uno spazio più sereno, favorendo il benessere psicologico delle pazienti.

“Questa iniziativa è frutto di un rapporto ormai consolidato tra Asl3 e l’Associazione NoiCiSiamo, che punta a promuovere l’umanizzazione delle cure e a offrire un supporto concreto alle pazienti. La donazione del materiale necessario al progetto ha incluso visori multimediali, parrucche, turbanti oncologici e materiale informativo”, ha commentato Deliana Misale, responsabile Comitato Pazienti NoiCiSiamo.

“Ringraziamo l’associazione per questa donazione, che rappresenta un ulteriore passo avanti verso un’oncologia sempre più umana, accogliente e attenta al benessere delle persone assistite. La cura passa anche attraverso la qualità dell’esperienza vissuta durante il trattamento, perché se non sempre possiamo evitare gli ostacoli, insieme possiamo cercare di renderli più lievi”, ha aggiunto la dottoressa Paola Taveggia, responsabile dell’Oncologia di Villa Scassi.

IMMAGINIPaola Taveggia, responsabile dell’Oncologia di Villa Scassi; Deliana Misale; responsabile Comitato Pazienti Noicisiamo MBC Italia ; Antonio Messina, coordinatore infermieristico responsabile attività assistenziali Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3; Marina la Norcia, Presidente nazionale Noi Ci Siamo MBC Italia, in occasione della presentazione della App “PerTe NoiCiSiamo”, che offrirà risposte personalizzate e supporto concreto alle persone affette da tumore al seno metastatico e alle loro famiglie.

Alessia Cavo, dirigente medico Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3; Erika Rijavec, dirigente medico Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3; , Simona Mezzella, infermiera Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3; Giorgia Simone, infermiera Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3; Evelyn Katherine Rojas, infermiera Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3; Isabella Parodi, infermiera Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3; Fabio Piccardo, infermiere Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3, Antonio Messina, coordinatore infermieristico responsabile attività assistenziali Oncologia Ospedale Villa Scassi Asl3

