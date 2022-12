Vialli, striscione dei tifosi blucerchiati inglesi sotto la clinica: "C'mon Gianluca, siamo con te!"

Tutto il mondo tende le orecchie in uno stato di apprensione per Gianluca Vialli, le cui condizioni di salute sono andate peggiorando nell'ultimo periodo in relazione alla malattia con cui l'ex blucerchiato combatte da anni.

Tanti i messaggi da parte di parenti, amici e appassionati di calcio, l'ultimo gesto arriva dalla Scoe - Sampdoria Club of England -, l'associazione che unisce i club di tifosi blucerchiati residenti nel Regno Unito. Da parte loro lo striscione con i colori blucerchiati apparso sotto la clinica londinese dove Vialli è ricoverato, con la scritta "Forza Luca" ed il messaggio nella didascalia dei social: "C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo!"

credits foto: Scoe - Sampdoria Club of England