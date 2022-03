Vialli nella cordata per il Chelsea: "Cercheremo di essere i migliori custodi per il club"

di Redazione

Con la sua società Tifosy Capital&Advisory, Gianluca affianca il magnate Nick Candy, che vuole rilevare la società da Roman Abrahamovic

"Sono orgoglioso e mi sento molto privilegiato nel sostenere l'offerta di Candy per acquistare il Chelsea. Se l'offerta sarà quella giusta, cercheremo di essere i migliori custodi possibili del club".

La conferma da parte di Gianluca Vialli della sua presenza nello staff dell’imprenditore Nick Candy, fra i più interessati all'acquisto del Chelsea da Roman Abramovich, ha suscitato molti commenti sui social da parte dei tifosi del calcio, anche ovviamente quellli della Sampdoria.

Era stato lo stesso Candy ad annunciare la presenza di Vialli nella cordata.

Tifosy Capital & Advisory, società fondata da Vialli e da un gruppo di finanziatori, sta lavorando con Candy per presentare l'offerta definitiva, che dovrebbe attestarsi sui 2.5 miliardi di sterline. Tre anni fa trattò l'acquisto della Sampdoria con finanziatori i milionari statunitensi Jamie Dinan e Alex Knaster.

L'operazione non andò in porto sia per la mancata volontà di cedere da parte dell'attuale proprietario (il gruppo Ferrero) sia per l'incertezza sui conti della società di Corte Lambruschini rinvenuta nel corso della due diligence.