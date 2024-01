Vialli, la rivelazione di Bergomi: "Luca stava per diventare ct della Nazionale dopo Trapattoni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vialli stava per diventare commissario tecnico della Nazionale e l'operazione non andò in porto per poco. Mi aveva chiesto di fargli da vice. Era il 2004, dopo Trapattoni".

La rivelazione inedita è arrivata da Beppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter e della Nazionale. "In campo, quando lo marcavo, mi diceva sempre di non dargli le ginocchiate nella schiena. Un grande amico, un grande campione, ce lo hanno portato via troppo presto".

Ecco l'intervista a Bergomi.