Vertice del centro sinistra, Natale: "Candidato Pd per le comunali? Non per forza"

Vertice del centro sinistra questa sera per riflettere sugli errori commessi in campagna elettorale per le regionali e di come invece migliorarsi in vista delle comunali. Il Segretario Regionale Partito Democratico Liguria, Davide Natale ha rivelato: "E' emerso un dato fondamentale dal nostro incontro di oggi, che è quello di aver avuto un risultato positivo ma non soddisfacente. Siamo arrivati a un pelo della, ma abbiamo rimarcato il dato preoccupante, quello dell'astensionismo. L'esigenza per lavorare in modo da combattere l'astensionismo è importante e la convinzione di lavorare con la coalizione per costruire l'alternativa a questo centro destra becero e pacciugone".





Per quanto riguarda le elezioni comunali in arrivo e la proposta dell'ex governatore Claudio Burlando di avere un candidato del PD, fatto che ha già mostrato i primi segni di crisi nel centro sinistra con Selena Candia (Avs) che storce il naso: "Non è per forza scritto che il candidato del Pd debba essere il migliore", a cui fa eco Stefano Giordano (M5S): "Ma le alleanze non sono eterne e possono essere flessibili a seconda degli obiettivi", Natale dice: "Noi ovviamente faremo parte della coalizione faremo le nostre proposte come gli altri faranno le proprie, i riconoscimenti per aver ottenuto un ottimo risultato ci da responsabilità ma non faremo i primi della classe".





Infine una battuta sul futuro di Andrea Orlando in regione: "Lo deciderà lui, ho sempre detto che è un valore aggiunto per la Liguria indipendentemente dal ruolo che ricopre che sia in parlamento o in regione. Può dare un contributo importante per creare un'alternativa".