Verso le Comunali, ecco la lista civica Genova Unita: tra gli ispiratori l'ex Pd Chiaramonte e il prof. Aristide Massardo

In vista delle amministrative genovesi della prossima primavera prende forma una nuova proposta politica ispirata al civismo: la lista Genova Unita si presenta come un progetto innovativo e inclusivo, privo di vincoli politici tradizionali. Tra i promotori spiccano Gianluca Chiaramonte, ex esponente del Partito Democratico, e Aristide Massardo, accademico noto per la sua visione riformista e padre nobile di Genova Unita. Il programma, articolato in numerosi punti strategici, mira a rilanciare la città attraverso interventi mirati su infrastrutture, economia e qualità della vita.

Un progetto civico senza schieramenti – Genova Unita punta a superare le classiche divisioni politiche tra centrosinistra e centrodestra, concentrandosi sui bisogni concreti della città e dei suoi abitanti. L’idea nasce dal profondo malcontento per le scelte politiche locali e per l'atteggiamento del Partito Democratico che, agli occhi dei promotori di questa lista, non è capace di rispondere alle esigenze di cambiamento della città

Il contributo di Aristide Massardo – Figura centrale del progetto, Massardo porta con sé l’esperienza maturata come ex preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova e candidato alla presidenza della Regione Liguria nel 2020 con il cosiddetto Terzo Polo. Il suo approccio punta a coniugare rigore accademico e pragmatismo politico per offrire soluzioni efficaci ai problemi cittadini:

Un programma strutturato – Il documento programmatico di Genova Unita si distingue per la sua ampiezza e visione strategica. Tra i punti principali:

Infrastrutture – Potenziamento della mobilità urbana con nuovi parcheggi di interscambio, miglioramento del trasporto pubblico e modernizzazione della rete viaria.

– Potenziamento della mobilità urbana con nuovi parcheggi di interscambio, miglioramento del trasporto pubblico e modernizzazione della rete viaria. Porto e cantieristica – Investimenti per accogliere navi di nuova generazione, potenziamento delle banchine e rilancio della cantieristica.

– Investimenti per accogliere navi di nuova generazione, potenziamento delle banchine e rilancio della cantieristica. Manutenzione ordinaria – Cura di strade, marciapiedi e aree verdi per migliorare la vivibilità cittadina.

– Cura di strade, marciapiedi e aree verdi per migliorare la vivibilità cittadina. Sicurezza – Maggior presidio del territorio, interventi sulle periferie e politiche per ridurre le situazioni di degrado.

– Maggior presidio del territorio, interventi sulle periferie e politiche per ridurre le situazioni di degrado. Sviluppo economico – Creazione di un distretto per l’innovazione tecnologica e incentivi per attrarre investimenti nei settori chiave della città.

– Creazione di un distretto per l’innovazione tecnologica e incentivi per attrarre investimenti nei settori chiave della città. Inclusione sociale – Servizi potenziati per famiglie, giovani e anziani, con un’attenzione particolare ai quartieri più svantaggiati.

– Servizi potenziati per famiglie, giovani e anziani, con un’attenzione particolare ai quartieri più svantaggiati. Turismo e cultura – Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione di eventi internazionali per rilanciare l’immagine di Genova.

Un candidato sindaco in arrivo – Il nome del candidato sindaco resta al momento riservato, ma fonti vicine al gruppo indicano che potrebbe trattarsi di una donna con un alto profilo professionale e una solida esperienza.

Un sostegno qualificato – Oltre a Chiaramonte e Massardo, il progetto conta su figure di rilievo come un altro professore ordinario dell’Università di Genova (il cui nome è al momento top secret) e su attivisti locali, tra cui Luisa Merella, coordinatrice del Comitato della valle Fagaggia.

