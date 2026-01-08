Verona, al via lavori nuovi assi ciclabili strategici tra Parona, i Lungadige e il centro cittadino
di R.S.
Le nuove ciclabili attraversano aree sensibili come poli scolastici e quartieri residenziali, contribuendo alla riduzione della velocità dei veicoli
“La strategia complessiva – ha spiegato l’assessore alla mobilità e all’ambiente, Tommaso Ferrari – è quella di costruire assi ciclabili principali, in sede propria e protetta, che rendano possibile scegliere la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. I dati mostrano come il tema della sicurezza sia il principale ostacolo all’uso della bici: infrastrutture sicure significano più libertà di scelta e una città più vivibile per tutti. Gli interventi fanno parte di una visione più ampia che include la filovia, le corsie preferenziali per il trasporto pubblico e le infrastrutture viarie esterne come la strada di Gronda. L’obiettivo è offrire alternative concrete agli spostamenti urbani, senza imposizioni, ma attraverso un uso più equilibrato e sicuro dello spazio pubblico”.
Le nuove ciclabili attraversano aree sensibili come poli scolastici e quartieri residenziali, contribuendo alla riduzione della velocità dei veicoli e a una maggiore sicurezza complessiva, come già osservato nei tratti dove i cantieri sono attivi.
“La pista che connetterà Parona con Ponte Garibaldi – ha concluso Corrado Marastoni presidente della Fiab, gli Amici della bicicletta di Verona, Corrado Marastoni, – risponde all’esigenza di collegare i quartieri del centro città e poi in prospettiva i comuni limitrofi della Valpolicella”.
