Vernazza, travolta da un'onda e sbattuta sugli scogli: turista americana ricoverata al San Martino

di Marco Innocenti

La donna si stava scattando una foto sul molo quando l'onda l'ha sorpresa, facendole sbattere la testa sulle rocce

Si stava scattando una foto sul molo di Vernazza quando un'onda improvvisa l'ha travolta facendola cadere sugli scogli. È accaduto a una turista 54enne originaria degli Stati Uniti, in vacanza alle Cinque Terre. La donna ha sbattuto con violenza la testa sugli scogli e subito altri traumi. Dalle ferite ha iniziato a perdere molto sangue.

Immediati i soccorsi della pubblica assistenza di Vernazza, del 118, dei vigili del fuoco coordinati dalla capitaneria e del soccorso alpino della Spezia. La turista è stata trasportata con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco all'ospedale San Martino di Genova. Ha riportato un importante trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il mare era solo leggermente agitato, ma non è raro che onde più alte si infrangano su scogliere e moli improvvisamente sorprendendo i vacanzieri.