Verizon creerà un’infrastruttura di rete globale di nuova generazione per FM Logistic

di Edoardo Cozza

L'azienda sa di doversi aggiornare per sfruttare le nuove applicazioni a banda larga e per preparare la sua infrastruttura per l'nnovazione in ambito gestionale

Verizon Business è stata scelta da FM Logistic – fornitore internazionale e multicanale di servizi per la supply chain – per trasformare la sua infrastruttura di rete globale. La rete sicura SD WAN supporterà tutte le operazioni di FM Logistic in 14 paesi diversi, rappresentando uno strumento fondamentale sia per lo sviluppo aziendale che per la trasformazione digitale in corso.

Con la recente crescita dell’e-commerce è aumentata anche la richiesta di servizi end to end per la supply chain efficienti e affidabili. La rete sicura e super potente SD WAN aiuterà FM Logistic a soddisfare e anticipare le esigenze dei suoi clienti, aumentandone agilità e prestazioni e consentendole di trarre vantaggio dalla grande quantità di dati messa a disposizione dal digitale.

“Con le nuove applicazioni digitali che si prospettano all’orizzonte come Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Machine Learning che creano un’esplosione di dati digitali, è fondamentale che le aziende valutino le loro reti per assicurarsi che siano adeguate per un futuro digitale sempre più frenetico”, ha affermato Scott Lawrence, Group Vice President di Verizon Business in Europa. “Le reti più recenti offrono più sicurezza, maggiore potenza e funzionalità avanzate. Possono aiutare a potenziare la crescita strategica del business e l’innovazione di nuovi servizi al fine di ottenere un vantaggio competitivo maggiore”.

Sebbene la rete di Verizon attualmente utilizzata da FM Logistic sia riconosciuta per le sue prestazioni in termini di uptime e affidabilità, l’azienda sa di dover aggiornarla per sfruttare le nuove applicazioni a banda larga e per preparare la sua infrastruttura per la futura innovazione in ambito gestionale. Ciò consente anche di sfruttare l’enorme massa di nuovi dati digitali disponibili in ambito logistico, come quelli di consegna, percorso e gestione della supply chain, al fine di offrire servizi ancora migliori ai propri clienti.

“Questa infrastruttura globale, potente, evolutiva, resiliente e sicura è il fondamento del nostro panorama IT e la sua connettività ci consentirà di gestire le complesse operazioni multicanale end-to-end della supply chain per i nostri clienti, migrare i servizi in cloud e introdurre nuove soluzioni di logistica urbana. Consideriamo le prestazioni elevate e la visibilità quasi in tempo reale dei dati, asset fondamentali per soddisfare i nostri clienti, consegnando le loro merci in tempo e in perfette condizioni”, ha affermato Alexandre Brauner, Group information System Director di FM Logistic. “Verizon Business è stato il nostro partner di rete di fiducia negli ultimi dieci anni e siamo certi che lo sarà anche per il futuro. Siamo entusiasti di cercare di scoprire come altre tecnologie, tra cui il 5G, potrebbero aiutarci a rafforzare i nostri processi aziendali e supportare la nostra strategia “.