Vento a oltre 100 kmh, raffica di interventi: bloccata la linea ferroviaria tra Varazze e Voltri

Come previsto Genova si è svegliata questa mattina con un forte vento di burrasca che ha spazzato la città: le raffiche hanno superato i 100 kmh anche in città, con punte a oltre 130 kmh sui rilievi più esposti dell'entroterra.

Ferrovia - La circolazione è sospesa tra Varazze e Genova Voltri per un guasto alla linea. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

Porto e aeroporto - Il forte vento sta incidendo sulle operazioni portuali, il terminal Psa di Genova Pra' è al momento chiuso a causa delle raffiche. Disagi anche all'aeroporto Cristoforo Colombo: il volo AZ 01380, di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino, in partenza alle ore 7, è ancora fermo in attesa dell'autorizzazione per il decollo. Il prossimo previsto in partenza è il Volotea per Parigi Orly (V7 01664) alle 10.15 e poi un secondo Roma Fiumicino un'ora più tardi: al momento sono confermati ma ovviamente dipende dall'evoluzione dei fenomeni. Per altro il Parigi di Volotea deve prima arrivare (da tabello è previsto alle 9.45) pertanto potrebbe subire ulteriori ritardi.

Autostrada - Sulla A10 Genova-Savona a causa del vento forte, che sta raggiungendo velocità superiori ai 90 km/h, è stato disposto il divieto di transito ai telonati e ai caravan nel tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Celle Ligure.

Interventi - Nella notte e nelle prime ore di questa mattina sono stati innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco in tutte le zone del centro e del ponente della città metropolitana di Genova, autoscale impegnate anche nel Savonese. Via Montaldo, a Genova, è stata chiusa per permettere la rimozione di un cavo che era stato strappato dal forte vento: dopo l'intervento (e la conseguente, inevitabile, coda) la strada è stata riaperta. A causa di un albero caduto in via Livellato, zona Ceranesi, il traffico è andato in tilt. Per la giornata di oggi la Protezione Civile del Comune ha attivato le ordinanze n.09/2016 e n.60/2016, prevedendo chiusure e divieti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Ordinanze attive– Tra le principali misure in vigore, il divieto di transito sulla sopraelevata Aldo Moro per veicoli a due ruote, telonati e furgonati, e la chiusura di giardini, parchi e cimiteri comunali. “I parchi e i giardini delimitati saranno chiusi per l’intera durata dell’avviso meteo”, si legge nella comunicazione ufficiale.

Accessi regolati– Nei parchi che ospitano strutture pubbliche come scuole, biblioteche e musei, saranno predisposti percorsi sicuri per permettere l’accesso agli edifici. La riapertura dei luoghi chiusi sarà possibile solo al termine dell’avviso meteo e dopo una verifica visiva delle condizioni di sicurezza.

Cimiteri– Tutti i cimiteri comunali resteranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per le attività improrogabili come funerali o operazioni interne, che saranno comunque svolte con particolare attenzione.

Norme di autoprotezione– I cittadini sono invitati a seguire alcune regole fondamentali per la propria sicurezza. Tra queste, assicurare gli oggetti esposti al vento su balconi o davanzali, evitare di sostare sotto alberi o oggetti sospesi e moderare la velocità alla guida, prestando particolare attenzione a viadotti e uscite dalle gallerie. “Le misure sono necessarie per prevenire danni all’incolumità pubblica”, sottolinea la Protezione Civile.