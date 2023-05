Ventimiglia, rubano in due appartamenti e tentano un colpo in una pizzeria: arrestate due persone

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due persone per aver rubato in un'abitazione e aver tentato un furto in un nefzio di Ventimiglia.

I due, rispettivamente 22 e 28 anni, turchi richiedenti asilo, intorno alle 6.45 del mattino sono stati sorpresi a forzare la porta di una pizzeria in via Genova: i carabinieri, chiamati dai passanti, hanno fermato i due uomini che hanno tentato di scappare. All'interno di un borsone che uno dei due ha provato a lanciare via durante la fuga sono stati trovati arnesi da scasso, un pc e capi d'abbigliamento firmato, frutto di due furti, commessi qualche ora prima, in via Nervia.

Gli arrestati ora si trovano nel carcere di Sanremo a disposizione della magistratura.