Ventimiglia, incendio nella notte sulle alture di Grimaldi

di Redazione

E' la seconda volta che questo episodio si ripete dopo l'incendio di domenica scorsa in zona Calendre

Ieri sera è scoppiato un incendio sulle alture di Grimaldi, al confine italo-francese di Ventimiglia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco italiani assieme ai colleghi francesi. La zona colpita è dalle parti del "Passo della Morte", il sentiero usato dai migranti che vogliono espatriare in Francia clandestinamente. E' la seconda volta, in pochi giorni, che questo episodio si ripete, infatti, domenica scorsa, in zona delle Calendre, La linea ferroviaria di Ventimiglia era stata momentaneamente interrotta a causa di un incendio alla vegetazione vicino ai binari. Sul posto, ieri sera anche il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino.