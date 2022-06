Ventimiglia, linea ferroviaria interrotta per un incendio

di Edoardo Cozza

La linea ferroviaria di Ventimiglia è stata momentaneamente interrotta a causa di un incendio alla vegetazione vicino ai binari che sta interessando la zona delle Calandre, a Ventimiglia, in via Corso Toscanini. La Sala Operativa Unificata Permanente è in costante contatto con Vigili del Fuoco.

Sul posto stanno operando l’elicottero antincendio Eligenova oltre a tre unità di volontari di Bordighera ed un mezzo antincendio.