Ventimiglia, bomba da mortaio inesplosa rinvenuta in un canalone in Alta Val Nervia

di Marco Innocenti

Gli artificieri dell'esercito sono già al lavoro per le operazioni di disinnesco: dovranno calarsi con le corde fino a 13 metri di profondità

Una bomba da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale, è stata trovata dai membri del gruppo speleo-torrentistico del Cai di Bordighera durante la discesa in un canyon nelle vicinanze di Buggio, nel territorio comunale di Pigna, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia. Si tratta di un ordigno inesploso che si trova sul letto del canyon, dove potrebbe essere arrivato, trasportato dalla corrente durante qualche piena o potrebbe essere finito in quel punto durante un conflitto. Le operazioni di disinnesco sono state affidate agli artificieri del 32/mo reggimento genio guastatori di Fossano. Il gruppo speleo-torrentistico del Cai accompagnerà i militari lungo il canyon, che comprende calate su corda alte fino a 13 metri.