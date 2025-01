Ventimiglia: "Bici in Comune", fino a 80mila euro per promuovere mobilità sostenibile e cicloturismo

Ventimiglia si inserisce a pieno titolo tra i Comuni italiani che partecipano al progetto “Bici in Comune”, un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport e della società Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con ANCI. Il progetto, che ha un valore complessivo di 12,6 milioni di euro, mira a incentivare l'adozione della bicicletta come alternativa ecologica ai tradizionali mezzi di trasporto e a favorire lo sviluppo del cicloturismo.

Il Comune di Ventimiglia, in virtù della sua adesione, potrà beneficiare di un contributo che varia in base al numero di abitanti e che può raggiungere un massimo di 35.000 euro per progetti destinati a incentivare la mobilità ciclabile e l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Inoltre, fino a 25.000 euro saranno disponibili per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili esistenti e dei percorsi cicloturistici, mentre fino a 20.000 euro potranno essere destinati all'organizzazione di attività aggregative e sportive legate al mondo delle due ruote.

Il progetto che Ventimiglia presenterà al bando si inserisce in un percorso già avviato grazie ai progetti EDUMOB 1 e 2, finanziati attraverso il programma Interreg ALCOTRA, e avrà l'obiettivo di riqualificare e mettere in sicurezza i percorsi ciclabili della città. In particolare, verranno installate segnaletiche dedicate, migliorata l'illuminazione, previste colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche e abbattute le barriere architettoniche. Inoltre, saranno installati dispositivi per il conteggio degli accessi, potenziando l'arredo urbano e rispondendo così alla crescente domanda di parcheggi per biciclette. Un altro aspetto importante del progetto sarà la promozione del cicloturismo attraverso eventi di sensibilizzazione e l'organizzazione di gare di ciclismo amatoriale, nonché corsi pratici di guida e sicurezza stradale.

Serena Calcopietro, Assessore al Turismo del Comune di Ventimiglia, ha sottolineato come la missione del progetto “Bici in Comune” si allinei perfettamente con gli obiettivi dell'Amministrazione, che punta a incentivare la mobilità sostenibile, a ridurre il traffico e l'inquinamento, e a promuovere uno stile di vita più sano ed eco-friendly. Un altro importante vantaggio, ha aggiunto l'assessore, è l'opportunità di valorizzare ulteriormente la vocazione turistica della città grazie all'incremento del cicloturismo, che potrà attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato.

