Ventimiglia: apre al confine nuova barriera autostradale con telepedaggio europeo

La nuova barriera autostradale sul confine francese dell'A10 a Ventimiglia sarà attivata giovedì alle 22 e raggiungerà il 75 per cento della propria funzionalità massima con diciassette piste in esercizio. Lo annuncia Autofiori, la società concessionaria della tratta.

L'infrastruttura presenta diverse migliorie tecnologiche con l'attivazione del 'telepedaggio europeo', che consentirà di aumentare la velocità delle transazioni e conseguentemente il deflusso dei veicoli. L'utenza proveniente dalla Francia provvista di telepedaggio dovrà utilizzare le nuove piste dedicate contraddistinte con apposita segnaletica e successivamente attraversare i varchi della barriera dismessa, non più funzionanti. Mentre l'utenza sprovvista di telepedaggio dovrà ritirare il biglietto presso le nuove piste di riscossione e successivamente attraversare i varchi della barriera dismessa, senza necessità di fermarsi.

La viabilità diretta da Genova per Ventimiglia; da Ventimiglia per la Francia o per Genova non subirà invece, in questa fase lavorativa, alcuna modifica rispetto alla configurazione attuale. Le operazioni di demolizione della vecchia barriera e l'adeguamento delle quote della pavimentazione del piazzale lato est inizieranno nei prossimi giorni e termineranno entro giugno 2024. Fino al termine dei lavori di demolizione, l'utenza proveniente da Genova e diretta in Francia dovrà oltrepassare la barriera dismessa - che risulterà completamente inattiva - senza necessità di arrestarsi e raggiungere le nuove piste di esazione dove potrà procedere al pagamento del pedaggio. Il completamento dei lavori sulla nuova barriera è previsto entro aprile 2025, quando le piste in esercizio diventeranno 23, una in più rispetto alla somma delle piste ante intervento presenti sulla barriera di confine e sul casello di Ventimiglia. L'investimento complessivo di Autostrada dei Fiori è pari a circa 50 milioni.