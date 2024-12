Venerdì di scioperi: stop dei sindacati di base per 24 ore, a Cornigliano manifestano anche i metalmeccanici

Lo sciopero generale nazionale dei sindacati di Base di questo venerdì 13 dicembre 2024, inizialmente ridotto a 4 ore da un’ordinanza del ministro Matteo Salvini, è stato confermato nella sua durata di 24 ore dal Tar del Lazio. A rischio trasporti, servizi pubblici e privati in tutta la Liguria, con pesanti ripercussioni per pendolari e cittadini.

Trasporti pubblici– A Genova, Amt garantisce il servizio nelle fasce protette: dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per il resto della giornata, coinvolgendo autobus, metropolitana e Ferrovia Genova-Casella. Il personale delle biglietterie e del servizio clienti sciopererà per l’intero turno. Per il trasporto provinciale, le fasce garantite sono dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, mentre le biglietterie si fermeranno dalle 9 alle 16.30.

Treni– Dalle ore 21 di giovedì 12 alle 20.59 di venerdì 13, lo sciopero del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper potrebbe causare cancellazioni o variazioni su Frecce, InterCity e treni regionali. Sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gli utenti possono consultare i treni garantiti sul sito di Trenitalia. Anche Italo prevede cancellazioni e variazioni; i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.

Servizi pubblici e scuole– Lo sciopero coinvolge i lavoratori del pubblico impiego, con possibili disagi per Inps, Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici. Problemi anche per la raccolta dei rifiuti. Scuole e università potrebbero rimanere chiuse; eventuali comunicazioni saranno fornite dagli uffici scolastici.

Sanità– Nel settore sanitario potrebbero non essere garantiti esami, visite ambulatoriali e servizi amministrativi. Tuttavia, come previsto dalla normativa, saranno assicurati i servizi essenziali per le emergenze e la cura dei pazienti più gravi.

Manifestazione metalmeccanici– A Genova, Fim, Fiom e Uilm organizzano una mobilitazione a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Il corteo partirà alle 9:30 da piazza Massena, a Cornigliano. I sindacati chiedono un aumento salariale adeguato, il mantenimento della clausola di salvaguardia e una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. “La controproposta di Federmeccanica e Assital non offre garanzie per il futuro”, spiegano i rappresentanti sindacali.

Adesione precedente– Durante l’ultimo sciopero Usb del 26 maggio 2023, l’adesione è stata variabile: 21,03% tra gli operatori urbani di Amt, 91,30% tra i macchinisti della metropolitana e 19,44% tra gli operatori provinciali.