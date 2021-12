Variante Omicron, Icardi: "In Liguria rappresenta il 15% dei casi ma potrà soppiantare la Delta"

di Marco Innocenti

"In Liguria la variante Omicron rappresenta ad oggi circa il 14-15% dei casi". A dirlo è il professor Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento d'igiene del policlinico San Martino di Genova. "E' un dato più basso rispetto al dato nazionale, che è di circa il 28% ma la stessa collega Paola Stefanelli che coordina questa rete nazionale, ha evidenziato come ci sia una grane eterogeneità fra le regioni italiane: si parla della Lombardia che sfiora il 50% e noi, come dicevo, pur essendo una regione confinante con la Lombardia, siamo al 14-15% dei casi ascrivibili alla variante Omicron".

"E' chiaro che ci dobbiamo aspettare che la Omicron possa soppiantare la Delta - aggiunge Icardi - Sembrerebbe, e non a caso uso il condizionale, che Omicron sia meno cattiva ma più trasmissibile, quindi così come a suo tempo fece Delta che soppiantò il virus originale e le varianti precedenti, possiamo aspettarci che Omicron soppianti Delta, che oggi in Liguria la fa ancora da padrone, con oltre l'80% dei casi".