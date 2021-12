Crescita contagi, Costa: "Governo pronto a scelte decisive ma importante è proseguire su terze dosi"

di Marco Innocenti

"Valuteremo se necessario modificare la durata del tampone e del Green Pass oppure se introdurre l'obbligo su alcune categorie di lavoratori"

Il governo discuterà sull'ipotesi di nuove restrizioni per fronteggiare la crescita dei contagi covid e ne ha parlato anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa, a Genova per partecipare all'evento Restart Liguria dedicato alle risorse del Pnrr. "Attendiamo qualche evidenza scientifica in più sulla variante Omicron - ha detto Costa - e giovedì avremo la cabina di regia e valuteremo. Oggi nel nostrio paese abbiamo già misure importanti, anticipando tutta una serie di scelte. Valuteremo decisioni in merito alla durata del tampone ma su ulteriori restrizioni dovremo valutare e vedere se ci sarà la necessità di estendere l'obbligo vaccinale per altre categorie di lavoratori. Oggi l'importante è però proseguire sulla terza dose che ci permette di affrontare anche la variante Omicron".

"E' chiaro che il quadro è in evoluzione continua - ha aggiunto - però dobbiamo evidenziare che i dati dell'Italia sono più confortanti. Non siamo fuori dalla pandemia ma dobbiamo proseguire accelerando sulla terza dose e anche su questo i dati sono molto positivi, tanto che di questo passo potremo completare la campagna reklativa alle terze dosi già nei prossimi due mesi. Dobbiamo anche guardare con positività ai dati del nostro paese. Anche sull'eventuale riduzione della durata del Green Pass, dovremo attendere evidenze scientifiche ma, se fosse necessario, il governo sarà pronto".

E infine la conferma che, nella prossima Finanziaria, ci sarà anche la stabilizzazione dei contratti dei precari assunti nel corso dell'emergenza covid. "Ci sarà - ha detto Costa - La volontà del governo è questa. Si valuterà se sarà valida su tutti i tipi di contratti, così come è volontà del governo l'aver inserito 90 milioni per la medicina d'urgenza, una misura straordinaria che verrà trasformata in ordinaria, quindi ogni anno ci saranno queste risorse".