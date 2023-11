Valli Sturla e Aveto, prende forma la seconda "Comunità in salute" dell'Asl 4

Dopo la Val di Vara, prende forma nelle Valli Sturla e Aveto la seconda “Comunità in salute” dell’Asl 4. Si tratta del nuovo modello operativo dedicato alle aree interne frutto della collaborazione tra l’Azienda sociosanitaria, i Comuni di Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano D’Aveto, il Distretto sociale 15, le farmacie locali e gli enti del Terzo Settore. Il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti, coordinati dall’Asl 4, ha permesso di implementare e raccordare le attività presenti sul territorio, potenziarne alcune, organizzando una rete di servizi connessi tra loro anche grazie alle nuove tecnologie digitali, secondo un modello di sanità diffusa, personalizzata, di prossimità. Lo dimostra, ad esempio, il lavoro svolto dall’équipe multidisciplinare negli Spoke montani di Rezzoaglio e Borzonasca che interviene nei casi più complessi per rafforzare l’assistenza domiciliare, evitare il ricorso a ricoveri impropri o il riacutizzarsi delle condizioni di fragilità dei pazienti. Inoltre, proprio nelle vallate Sturla e Aveto è già stato raggiunto l’obiettivo previsto dalla Missione 6 del PNRR che prevede di prendere in carico in regime di assistenza domiciliare almeno il 10% delle persone con più di 65 anni.

«Con la presentazione di oggi, diamo gambe al modello delle Comunità in salute per offrire a chi vive nell’entroterra una rete di servizi sociosanitari integrati, sempre più adeguati ai bisogni dei residenti e suscettibili in futuro di ulteriori implementazioni – dichiara il Direttore Generale dell’Asl 4, Paolo Petralia -. Ciò è possibile grazie alla sinergia creata con tutti gli attori presenti sul territorio, nell’ottica di community building che intendiamo applicare prossimamente anche nelle altre vallate dell’Asl 4».

Comunità in Salute delle Valli Sturla e Aveto: i servizi sociosanitari

• Nello Spoke di II Livello di Borzonasca (via Roma, 4) e nel Punto Salute di Rezzoaglio (via Provinciale, 47) erogazione diretta dei seguenti servizi:

• Servizio infermieristico dedicato all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI, di cui fanno parte anche medici e fisioterapisti) e ai prelievi domiciliari, attivabile da parte dei Medici di medicina generale, dagli Specialisti ospedalieri, dai Servizi sociali (sportello.integrato@asl4.liguria.it) per la presa in carico delle persone con patologie croniche e condizioni temporanee di fragilità.

L’équipe di Rezzoaglio-Santo Stefano è presente dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle 15.00; l’équipe di Borzonasca-Mezzanego è presente dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 13.30 (per eventuali necessità al sabato pomeriggio e alla domenica è disponibile l’équipe di Chiavari);

• Presenza degli Infermieri di famiglia e comunità (IFeC) che lavorano anche a casa delle persone: per Rezzoaglio e Santo Stefano D’Aveto contattabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle 15.00 al 320/4384463; per Borzonasca contattabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 14.45 al 335/8447624; per Mezzanego contattabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 14.45 al numero 338/6710634;

• Consultorio ostetrico-ginecologico: l’ostetrica effettua i Pap-Test alle donne che accedono con la lettera di invito ricevuta dal Centro Screening, su appuntamento telefonando al numero 0185/329990;

• Servizio vaccinazioni ordinarie dal neonato all’adulto: nel Punto Salute di Rezzoaglio ogni terzo mercoledì del mese, dalle ore 9.30 alle 11.45; nello spoke di Borzonasca ogni terzo mercoledì del mese, dalle ore 14.00 alle 17.30;

• Postazione di telemedicina allestita allo spoke di Rezzoaglio per eseguire teleconsulti e teleconsulenze con medici specialisti, effettuare ECG con refertazione da remoto, televisite;

• Iniziative periodiche di salute di prossimità con l’unità mobile Gulliver nei territori dei tre Comuni.

• Infopoint di Mezzanego (nei locali comunali di via Capitano Francesco Gandolfo, 117): gestito dagli Infermieri di famiglia e comunità, aperto tutti i mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 (nello stesso orario in cui è presente anche il medico di medicina generale) per fornire informazioni ai cittadini e orientarli alla rete di servizi.

Comunità in Salute delle Valli Sturla e Aveto: il servizio di continuità assistenziale

Nella fascia oraria serale e notturna dalle ore 20.00 alle 8.00, e nei giorni festivi e prefestivi, quando non è presente il proprio medico di famiglia, gli utenti possono attivare il servizio di continuità assistenziale, contattando la Centrale Operativa al numero 0185/371020. Il medico presente alla Centrale Operativa valuta la situazione e individua l’intervento più appropriato, che – se considerato “non urgente” - può consistere in un consiglio telefonico o nell’invio a domicilio del medico della continuità assistenziale.

Nel caso in cui la chiamata configuri invece un intervento “urgente”, il medico della Centrale Operativa attiva le procedure legate ai casi di Emergenza-Urgenza – le stesse applicate anche nei giorni feriali in orario diurno, quando sono presenti i Medici di famiglia e di continuità assistenziale -, come l’invio dell’ambulanza e l’eventuale invio dell’auto infermierizzata o dell’automedica. «Così come i medici di famiglia, i medici di continuità assistenziale (la cosiddetta guardia medica) non sostituiscono gli Operatori dell’Emergenza-Urgenza e non – spiega l’esperto di A.Li.Sa. del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116 117, Fabrizio Polverini -. Non sono quindi coinvolti nella gestione delle Pubbliche Assistenze, attivabili esclusivamente dalla Centrale Operativa di Emergenza Territoriale 118».

Nello specifico, nel polo montano del Distretto 15 che comprende i Comuni delle Valli Sturla, Aveto e anche Fontanabuona, la sede di partenza del medico di continuità assistenziale viene stabilita dalla disponibilità dei medici che coprono il servizio, dei flussi di popolazione, delle variabili stagionali e viarie. Il personale medico può quindi partire dai Punti Salute di Cicagna, Borzonasca o Rezzoaglio, garantendo comunque le visite domiciliari non urgenti, programmate per la giornata.

Attualmente sono 7 i medici di continuità assistenziale titolari (+ 2 esentati) e 11 i sostituti, a fronte di un fabbisogno di 30 medici. L’Asl 4 ha reclutato 14 Specialisti reperibili con 2/3 turni settimanali.

La carenza di personale medico è segnalata alla Regione che, come per i Medici di medicina generale, pubblica sul Burl gli incarichi vacanti. A seguire, l’Azienda emana il bando per la graduatoria in base al quale assegnare gli incarichi temporanei.

Per porre rimedio alla carenza contingente di medici e candidature, sono stati invitati a presentare istanza i medici neolaureati delle sessioni di luglio e ottobre; inoltre in ogni periodo dell’anno vengono accettate le autocandidature spontanee. Ogni mese ai medici che hanno dato la propria disponibilità viene chiesto di coprire i turni vacanti e a coloro che fanno 9 o più turni mensili aggiuntivi viene riconosciuto un incremento del 70% della tariffa oraria.

Comunità in Salute delle Valli Sturla e Aveto: il servizio sociale professionale di Asl 4 e dei Comuni

Gli assistenti sociali dell’Asl 4 supportano gli operatori sanitari e sociosanitari con l’obiettivo di facilitare alle persone l’accesso ai servizi, garantire l’equità e assicurare i percorsi di cura. In particolare: collaborano con l’Unità di valutazione geriatrica ospedaliera per gestire i percorsi di dimissione protette in caso di pazienti anziani e/o in condizioni di fragilità sociosanitaria; supportano e collaborano con gli infermieri, gli operatori ADI, gli IFeC e i Servizi sociali dei Comuni per gestire situazioni complesse; facilitano, offrono consulenza e informazioni agli utenti in materia giuridica, sui percorsi valutativi volti ad accertare le condizioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, servizi e prestazioni sociali, residenzialità accreditata, iter di richiesta di misure economiche a sostegno della non autosufficienza erogata da altri Enti.

Il Servizio sociale è contattabile al numero 0185/329333 (mercoledì mattina e giovedì pomeriggio).





Sul territorio è presente anche l’Assistente sociale dei Servizi sociali dei Comuni, che svolge attività di supporto alle situazioni di povertà, isolamento e disagio, operando in collaborazione con la rete sociosanitaria e sanitaria. Le misure offerte riguardano: l’assistenza domiciliare (di tipo familiare e tutelare), a cui accedere presentando la domanda corredata dall’attestazione ISEE; la tutela dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e supporto alle famiglie in difficoltà; custodi sociali che si recano a domicilio dell’anziano con l’obiettivo di prevenire, supportare e monitorare situazioni di fragilità; interventi a supporto del reddito, incluso il concorso alla spesa per il ricovero nelle strutture residenziali; istruttoria per le misure economiche per il mantenimento a casa delle persone non autosufficienti (gravissime disabilità, fondo regionale non autosufficienza, vita indipendente).

Comunità in Salute delle Valli Sturla e Aveto: i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta

I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta ricevono i pazienti secondo il seguente calendario:

• Borzonasca

• Dott. Franco Gallo (MMG): Spoke Asl 4 di via Roma, 4

Martedì dalle ore 15.30 alle 19.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00;

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;

• Dott. Ezio Marré (MMG): studio medico di via Grilli, 26

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle 19.00;

Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00.

• Rezzoaglio – Punto Salute di via Provinciale, 47

• Dott. Massimo Figone (MMG)

Lunedì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.00;

Martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30;

Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 17.00;

• Dott. Emanuele Medone (PLS)

Lunedì dalle ore 11.00 alle 12.30; mercoledì dalle 9.00 alle 10.00;

Giovedì dalle 14.00 alle 15.30.

• Mezzanego

• Dott. Ezio Marré – via C. Gandolfo, 113

Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00; martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00;

Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

• Santo Stefano D’Aveto

• Dott. Rosanna Francia – via Ponte dei Bravi, 4

Lunedì e mercoledì, dalle ore 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00; venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Comunità in Salute delle Valli Sturla e Aveto: gli altri servizi territoriali

Sul territorio sono attivi anche i seguenti servizi con équipe di operatori dedicati:

• Cure palliative domiciliari per la presa in carico a domicilio di pazienti affetti da malattie complesse, oncologiche e non, e delle loro famiglie. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 (festivi compresi), 24 ore su 24 (bisogni.curepalliative@asl4.liguria.it);

• Salute mentale per fornire a domicilio, nelle situazioni di maggiore complessità, le prestazioni erogate a livello ambulatoriale, dopo la valutazione dell’équipe multiprofessionale territoriale. L’attività domiciliare può essere programmata o svolta in urgenza. Il servizio è attivo da lunedì a giovedì, dalle ore 8.00 alle 17.00; venerdì dalle 8.00 alle 14.00 (salutementale@asl4.liguria.it);

Comunità in Salute delle Valli Sturla e Aveto: le farmacie

• Farmacia Mezzanego – piazza Spinetto, 117 – Tel. 0185/336084

Apertura dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.45 (chiusura nei giorni festivi).

Servizi gratuiti di prenotazione Cup e pagamento ticket per visite specialistiche ed esami strumentali, prenotazioni vaccini e prelievi domiciliari, anagrafe sanitaria per scelta/cambio di medici di famiglia e pediatri, telemedicina per ECG, holter cardiaco, holter pressorio in sperimentazione convenzionata gratuita per gli aventi diritto (pazienti in prevenzione secondaria).

• Farmacia Borzonasca – via Angelo Grilli, 14 – Tel. 0185/340008

Apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle12.30 e dalle 16.00 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30, domenica dalle 9.30 alle 12.00.

Servizi gratuiti di distribuzione di farmaci, strisce, aghi e pungidito per misurare la glicemia.

• Farmacia Rezzoaglio – via Roma, 50 – Tel. 0185/870019

Apertura tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 (chiusura mercoledì pomeriggio e domenica).

Servizi gratuiti di prenotazione Cup e pagamento ticket per visite specialistiche ed esami strumentali, distribuzione di farmaci, strisce, aghi e pungidito per misurare la glicemia.

• Dispensario Santo Stefano D’Aveto – via alla Fontana, 11 – Tel. 0185/692820

Apertura da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (lunedì e giovedì pomeriggio chiuso), domenica dalle 9.00 alle 12.30.

La rete di servizi integrati include anche tre Strutture residenziali sociosanitarie extraospedaliere per anziani non autosufficienti: la residenza protetta Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano D’Aveto (25 posti, di cui 19 convenzionati), Comunità alloggio L’Abete a Rezzoaglio (15 posti a carattere sociale) e la residenza protetta Casa dei Tigli a Borzonasca (56 posti per non autosufficienti parziali). A queste si aggiungono le due Strutture residenziali a carattere sociale per anziani autosufficienti: le comunità alloggio Il Bucaneve a Borzonasca (14 posti in regime privato) e La Madonnina a Mezzanego (15 posti in regime privato).

Non ultime, le Pubbliche assistenze. Tasselli della rete sono la sezione di Mezzanego della Croce Bianca di Rapallo, la sezione di Borzonasca della Croce Verde Chiavarese, i comitati di Rezzoaglio e Santo Stefano della Croce Rossa.

Il 26 ottobre scorso è stata ampliata ai comitati della Croce Rossa la convenzione “Accompagnamento Protetto” per integrare il trasporto protetto, già garantito dalla Croce Verde di Borzonasca a copertura anche del Comune di Mezzanego, considerato uno strumento fondamentale per agevolare l’accesso ai servizi sociosanitari dei cittadini residenti nelle aree interne.

«Nel complesso, sono più che d’accordo sul progetto: ben vengano i nuovi servizi proposti - commenta il Sindaco di Rezzoaglio, Marcello Roncoli – Unico punto cruciale riguarda la riduzione della Guardia medica e questo non ci sta bene».

«L’esposizione del progetto è stata positiva – dichiara Giuseppino Maschio, Sindaco di Borzonasca -. Ci auguriamo che l’applicazione pratica dia i risultati sperati».

«Siamo sulla strada giusta: il progetto è interessante – dice il Sindaco di Mezzanego, Danilo Repetto -. Riteniamo importante l’apertura dell’InfoPoint nel nostro Comune e collaboreremo per fare in modo che la cittadinanza sia informata sul nuovo servizio. Riteniamo altrettanto importante la prosecuzione delle campagne di vaccinazione e screening di Gulliver».

«È un progetto molto interessante e articolato. Sarà importante farlo conoscere nel dettaglio ai nostri cittadini, che sono in genere anziani – dichiara Marta Marré, Assessore del Comune di Santo Stefano d’Aveto -. Vorremmo che il nostro territorio fosse servito al massimo, ma ci rendiamo conto che la carenza dei medici è un problema generale. Abbiamo un ottimo servizio di assistenza domiciliare; avremmo bisogno della guardia medica presente sul nostro territorio, ma è anche vero che in caso di situazioni gravi la cosa importante è il servizio di emergenza-urgenza».