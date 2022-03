Vallecrosia, suora investita e uccisa da un'auto

di Redazione

Non ce l'ha fatta suor Giuseppina investita questa mattina da un'auto a Vallecrosia mentre attraversava la strada.

L'anziana poco dopo le 13 mentre attraversava la strada in via Colonnello Aprosio, è stata colpita da una vettura che l'ha scaraventata una decina di metri più avanti.

Soccorsa dai militi della pubblica assistenza di Vallecrosia la donna è morta poco dopo.

Il conducente della vettura, che si è immediatamente fermato, ha spiegato ai carabinieri la dimanica di quanto accaduto. Sono ovviamente in corso indagini per capire cosa davvero sia successo.