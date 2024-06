Val d'Aveto, viabilità: voltino di Borgonovo Ligure, al via lavori demolizione, chiusura entro agosto

“Sono partiti ieri i lavori per la demolizione del ‘Voltino’ sulla Strada Statale 586 nella frazione di Borgonovo Ligure nel Comune di Mezzanego, prima del bivio tra la strada della Val Mogliana verso il Passo del Bocco e la strada della Val d'Aveto verso il passo della Forcella. Secondo i responsabili di Anas l’intervento durerà per circa un mese e la fine dei lavori è prevista per fine luglio o al massimo i primi giorni di agosto". Ne dà notizia Sandro Garibaldi, consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive.

"Nel 2025 è poi previsto un altro intervento di Anas per l’allargamento della strada per cui servirà una demolizione a monte di alcuni edifici e in tal senso è già stato chiesto il nulla osta alla Soprintendenza. Lavorando tutti uniti, incluso il sindaco di Mezzanego Danilo Repetto, che ringrazio insieme ad Anas e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in particolare il viceministro Edoardo Rixi), siamo arrivati a una soluzione in tempi contenuti rispetto a quella che è la normalità dei lunghi iter burocratici di questi casi. Della demolizione del ‘Voltino’ di Mezzanego, infatti, si parla da anni. Ora, finalmente, è diventata realtà: cittadini, studenti, lavoratori del Tigullio e della Valle Sturla potranno viaggiare sulla SS 586 con meno disagi e maggiore sicurezza”.