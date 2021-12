Val d'Aveto, due genovesi bloccate per ore a 1300 metri

Due genovesi di quanrant'anni sono bloccate per ore sul monte Ramaceto, in Val d'Aveto.

Le due donne dopo aver perso l'orientamento si sono fatte sorprendere dal buio e quindi hanno avvertito subito i vigili del fuoco.Ma le temperature erano davvero rigide e hanno rischiato davvero molto. Per fortuna hanno trovato rifugio nella Cappelletta alla sommità del Ramaceto. salvate dai pompieri di Chiavari e di Genova e dal soccorso Alpino del Tigullio.

Le due escusioniste hanno chiesto scusa ai soccorritori che per raggiungerle hanno dovuto camminare per quasi un'ora. Per fortuna non hanno dovuto ricorrre alle cure dei medici.