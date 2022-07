Vaiolo delle scimmie, Bassetti: "E' emergenza globale. Ora vaccinazione con priorità ai giovani maschi"

di Marco Innocenti

"Ancora una volta l'Oms si sveglia con colpevole ritardo e così, anche oggi, ci ritroviamo a inseguire un virus anziché anticiparlo"

Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria a livello globale. A stabilirlo ufficialmente è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità che, dopo l'ultima riunione del comitato d'emergenza, ha rilevato come i casi ormai siano oltre 16mila in ben 75 paesi, con 5 morti confermate. "Il livello di rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie è moderato a livello globale - ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - a esclusione della regione europea, dove valutiamo il rischio come alto".

Una decisione che arriva però in grave ritardo, almeno secondo il parere di Matteo Bassetti: "Finalmente l’OMS si è svegliata - scrive su facebook il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino - Con il solito colpevole ritardo (vi ricordate il gennaio 2020 con il Covid?) ha dichiarato il vaiolo delle scimmie una emergenza sanitaria internazionale. Andava fatto prima. Quando lo dicevo 2 mesi fa, i soliti colleghi “monoteisti Covid” dissero che non sarebbe stato un problema globale. Ora è tardi. Ci sono decine di migliaia di casi in oltre 70 paesi del mondo. È un problema globale da affrontare con misure urgenti. Errare umano… perseverare stolto".

"Ormai purtroppo è una abitudine. Dobbiamo inseguire un altro virus - ha aggiunto Bassetti più tardi - Sarebbe stato meglio anticiparlo. I segnali c’erano tutti. Ora bisognerebbe raccomandare la vaccinazione con priorità per i giovani maschi (omo, etero e bisessuali)".