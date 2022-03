Vaccino Novavax, 400 prenotazioni e 175 prime dosi nelle prime 24 ore

di Marco Innocenti

Toti: "Si completa l'offerta vaccinale e si allarga la platea dei vaccinati. Sicuramente servirà a convincere gli indecisi"

Quattrocento prenotazioni e 175 prime dosi somministrate. Sono i numeri della prima giornata di utilizzo del vaccino proteico Novavax, l'ultimo autorizzato in ordine di tempo, del quale sono appena arrivate in Liguria 25mila dosi. “Con questo questo nuovo vaccino si va a completare l’offerta vaccinale e si allarga ulteriormente la platea dei vaccinati – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Sicuramente servirà a convincere gli indecisi e a dare dare un nuovo impulso alla battaglia contro il Covid. La risposta nel primo giorno di vaccinazioni è stata buona e anche le prenotazioni già ricevute sono una testimonianza della possibilità di convincere nuove persone”.

Accanto alla Sala Chiamata del Porto in Asl 3 dove sono state effettuate le vaccinazioni con il Novavax per l’area del genovese, in tutta la Liguria sono sette gli hub dove viene somministrato questo vaccino:

ASL1: PALASALUTE IMPERIA AMB. VACCINALI e CAMPOROSSO AMB. VACCINALI

ASL2: SAVONA TERMINAL CROCIERE

ASL4: CHIAVARI (HUB) PIAZZA LEONARDI, RAPALLO (HUB) OSP. N.S. MONTALLEGRO DISTR. 14 e SESTRI LEVANTE (HUB) EX UFFICI COMUNALI DISTR. 16

ASL5: OSP. S. BARTOLOMEO SARZANA AMB. VACCINALE

Sempre nella giornata odierna sono partite le prenotazioni per la quarta dose destinata agli immunodepressi, in totale 40. Queste prenotazioni possono essere effettuate oltre al portale www.prenotavaccino.regione.liguria.it, anche nelle farmacie abilitate al servizio Cup, negli sportelli Cup territoriali e attraverso il numero verde 800 938 818 . Si ricorda che la quarta dose puo’ essere prenotata da coloro (immunocompromessi) che hanno già effettuato la terza dose da almeno 4 mesi.