Vaccini antinfluenzali in Liguria, oltre 235mila dosi somministrate in un mese e mezzo

A 40 giorni dall’inizio della campagna antinfluenzale, avviata il 14 ottobre, sono già 235.373 i liguri che hanno ricevuto il vaccino. L’incremento di 20mila dosi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno testimonia un’adesione crescente alla prevenzione. L’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, invita la popolazione a continuare su questa strada, proteggendo sé stessi e le persone più vulnerabili.

Numeri della campagna – La distribuzione dei vaccini evidenzia il ruolo cruciale dei Medici di Medicina Generale, che hanno erogato il 69% delle dosi somministrate. Seguono le farmacie con il 18%, i pediatri di libera scelta con il 7% e le strutture Asl con il 6%. Tra le diverse aree, spiccano i dati di Asl3 Genovese, che ha somministrato 124.721 vaccini, seguita da Asl2 (44.745), Asl5 (32.295), Asl4 (21.438) e Asl1 (12.174).

Dichiarazioni dell’assessore – “La prima risposta della popolazione ligure è stata molto positiva,” ha dichiarato Nicolò. "Vaccinarsi è fondamentale, non solo per proteggere sé stessi, ma soprattutto per tutelare i più fragili, come anziani e persone con patologie croniche. La prevenzione aiuta anche a ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso durante il picco influenzale." Nicolò ha inoltre sottolineato l’impegno della Regione Liguria per il potenziamento dell’assistenza territoriale, con presidi sanitari aperti durante il periodo festivo.

Categorie a rischio – Il vaccino antinfluenzale è particolarmente raccomandato per gli ultrasessantacinquenni e per le persone affette da patologie come diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari e respiratorie croniche, condizioni che potrebbero aggravarsi in caso di influenza.

Campagne straordinarie – Oltre agli ambulatori Asl, farmacie, medici e pediatri, la campagna straordinaria antinfluenzale offre ulteriori opportunità. In Asl4, la Croce Rossa di Moconesi ospiterà oggi una seduta vaccinale straordinaria, mentre il 19 dicembre sarà il turno del Punto della Salute di Cicagna. In Asl2, il 23 dicembre, un Open Day permetterà ai cittadini di accedere sia al vaccino antinfluenzale sia alle vaccinazioni anti-Covid.

Prevenzione e sensibilizzazione – L’impegno della Regione Liguria nella promozione della salute pubblica si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei vaccini, ma anche tramite iniziative itineranti che avvicinano i servizi ai cittadini, specialmente nelle aree meno servite.