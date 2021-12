Vaccinazione bambini 5-11 anni, gli esperti del Gaslini rispondono alle domande dei genitori

di Marco Innocenti

Inviate le vostre domande a dilloa@telenord.it e noi le gireremo ai medici dell'ospedale genovese nel corso della diretta di giovedì 16 dicembre

Sono partite alle 12 di oggi, lunedì 13 dicembre, le prenotazioni per il vaccino nella fascia d'età 5-11 anni. Attraverso i canali dedicati (il portale www.prenotovaccino.regione.liguria.it, i Cup, le farmacie e il numero verde 800 938 818) sarà possibile fissare data e giorno per la somministrazione della prima dose in quella che - dati alla mano - al momento risulta essere la fascia d'età con la maggior diffusione del virus, pur se con sintomi sempre molto lievi.

"Su tutto il territorio sono stati individuati diversi centri vaccinali - ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - con spazi dedicati per i più piccoli e, soprattutto, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell'ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. L'appello alle famiglie è quello di rivolgersi agli specialisti, al pediatra di fiducia per rivolgere le proprie domande, in modo da poter contare di informazioni qualificate. Solo in questo modo potranno fare una scelta consapevole".

Per agevolare questa scelta consapevole, giovedì 16 dicembre alle 17.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Gaslini gli esperti dell’ospedale pediatrico genovese, affiancati dall’Ordine dei Medici e dai Pediatri di libera scelta, risponderanno alle domande dei genitori, nel corso di un incontro che sarà trasmesso in diretta sui canali social di Regione Liguria e da Telenord. L’obiettivo è informare le famiglie, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini. Per questo, potrete inviare le vostre domande alla nostra mail dilloa@telenord.it e noi le gireremo agli esperti del Gaslini.

A rispondere alle domande delle famiglie saranno, in particolare, il Direttore Scientifico dell’Ospedale Piediatrico Gaslini Angelo Ravelli, il Responsabile UOC Malattie Infettive Elio Castagnola, il Responsabile del Centro di Allergologia Mariangela Tosca. Per l’ordine dei medici saranno presenti Alessandro Bonsignore, Presidente Omceo Genova e Fromceo Liguria, Federico Pinacci, Vice Presidente Omceo Genova, Gianni Semprini, Pediatra e Consigliere Omceo Genova. Per i pediatri di libera scelta ci saranno Michele Fiore, segretario regionale ligure della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), il Dottor Giorgio Conforti vicesegretario Fimp Liguria e Responsabile nazionale dell’area vaccini della Fimp, Alessandro Giannattasio, segretario regionale della Federazione CIPe-SISPe-SINSPe.