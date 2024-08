Urbino, Ivan Santi nuovo presidente di Ami Spa: succede a Lara Ottaviani

Ivan Santi nominato nuovo presidente di Ami Spa, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, gestore del servizio di trasporto pubblico locale a Urbino. Il sindaco Maurizio Gambini, in qualità di rappresentante del socio di maggioranza relativa, ha infatti annunciato il passaggio al vertice di Ami Spa, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, gestore del servizio di trasporto pubblico locale. La presidente Lara Ottaviani aveva ufficializzato le sue dimissioni dalla carica di presidente del Cda

“Ringrazio Lara – commenta il sindaco – persona conosciuta per il grande impegno che ha portato avanti in questi anni, è stata un’ottima guida per una azienda cruciale e importante per il territorio. La nomina di Ivan Santi- continua Gambini – conferma la volontà di investire su un’azienda che rappresenta un pezzo importante del futuro del territorio, in particolare per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Come Sindaco, voglio sottolineare che Ami Spa avrà nei prossimi anni un ruolo delicatissimo per tutto il settore tpl. Auguriamo dunque, buon lavoro al nuovo presidente. Confermo la mia fiducia all’avvocato Lorenzo Tempesta per il lavoro svolto e vorrei indicarlo come consigliere all’interno del Cda Ami”.

Ivan Santi, 52 anni, manager aziendale, ha dichiarato: “Sono consapevole della delicatezza del momento per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale, e dunque anche i trasporti, e della complessità nella gestione della mobilità in generale. All’interno di questo contesto il trasporto pubblico locale rappresenta un elemento essenziale. Sono pronto a questa nuova sfida”.