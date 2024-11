UPS inaugura volo diretto tra Colonia e Roma per potenziare l’export delle PMI italiane

UPS annuncia un nuovo collegamento giornaliero tra il suo hub di Colonia/Bonn e l’aeroporto di Roma Fiumicino, ampliando la capacità di export per le aziende italiane, in particolare per le PMI, grazie a una maggiore connessione con il mercato globale, come si legge su Ferpress.



Il volo, operato con un Boeing 767, aggiunge 350 tonnellate settimanali alla capacità di trasporto UPS in Italia. Questo incrementa l’accesso a consegne rapide: il servizio garantisce consegne il giorno successivo in Europa e in due giorni lavorativi verso Stati Uniti e Asia, offrendo un vantaggio alle imprese italiane che necessitano di velocità per competere su scala internazionale.



A supporto del volo, UPS ha attivato un nuovo gateway cargo a Fiumicino, con una capacità di smistamento di 2.500 pacchi all’ora. La struttura migliora i tempi di consegna e amplia le finestre di ritiro, rendendo UPS l’operatore con i tempi di servizio più rapidi nell’area di Roma e del Lazio.



L’espansione UPS favorisce la crescita delle piccole e medie imprese italiane, che rappresentano il 53% dell’export nazionale, contro una media europea del 40%. “Con questo progetto, offriamo alle PMI italiane un accesso più competitivo ai mercati internazionali,” ha affermato Paco Conejo, managing director di UPS Sud Europa.



Il nuovo servizio si aggiunge alla recente introduzione delle consegne Standard al sabato nei principali mercati europei, compresa l’Italia, sottolineando l’impegno UPS nel migliorare la propria rete logistica a livello continentale.



Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha espresso soddisfazione: “L’investimento di UPS conferma il potenziale di sviluppo del nostro mercato cargo, che nel 2024 ha visto una crescita tre volte superiore alla media nazionale.”