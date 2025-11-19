Università sostenibili: Lund prima al mondo, Padova leader in Italia

Per la prima volta un’università europea conquista il titolo di ateneo più sostenibile al mondo: è la svedese Lund, che guida l’edizione 2026 del QS World University Rankings: Sostenibilità. Fino all’anno scorso, il primato era detenuto dalla canadese Toronto, ora seconda, seguita dalla britannica UCL.

L’Italia si distingue con 57 università presenti nella classifica, con l’Università di Padova al primo posto tra gli atenei nazionali. Il ranking valuta le istituzioni sulla base di criteri ambientali, gestione delle risorse, politiche green e iniziative per la sostenibilità, offrendo un quadro aggiornato delle migliori pratiche a livello globale.

La classifica sottolinea come la sostenibilità stia diventando un elemento chiave nella strategia e nella reputazione delle università, evidenziando l’importanza di investire in pratiche ecologiche e responsabilità sociale anche nel settore accademico.

