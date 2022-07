Università di Genova, due nuovi corsi di laurea sulla tecnologia industriale e per l'edilizia

di Redazione

L’Università di Genova arricchisce la sua ampia offerta formativa con due corsi di laurea a orientamento professionale:



· Tecnologie industriali

· Tecnologie per l’edilizia e il territorio



Si tratta di due lauree triennali, proposte nell’ambito della Scuola Politecnica di Ingegneria e Architettura, che consentono il completamento della formazione professionale dei Diplomati e rappresenteranno dal 2024 l’unico percorso abilitante alle professioni rispettivamente di Perito Industriale Laureato e di Geometra Laureato / Perito Edile Laureato (Legge 163/2021).



Rispetto al percorso formativo degli ITS, biennali ed equiparati al livello Europeo 5 (European Qualification Network), i corsi di laurea triennale a orientamento professionale dell’Università di Genova rilasciano un titolo di livello Europeo 6, riconosciuto in tutta Europa da aziende, enti pubblici e studi professionali.



Oltre alle lezioni teoriche, limitate a poco più di un anno accademico, la strutturazione didattica prevede attività laboratoriali a copertura di un ampio numero di crediti formativi (almeno 48/60 cfu) e, nel corso del terzo anno, un tirocinio professionalizzante per un totale di 750-1200 ore da svolgere presso aziende, studi professionali e/o amministrazioni pubbliche o private, la cui esperienza sarà messa a frutto nell’elaborazione della prova finale abilitante.