Università di Genova: due condanne per appalti truccati, risarcimento complessivo di 206mila euro

La Corte dei Conti della Liguria ha condannato con sentenza due dipendenti dell'Ateneo a un risarcimento complessivo di oltre 206mila euro per danno erariale, in base a contestazioni della Procura regionale contabile riguardanti "affidamenti a terzi di lavori di manutenzione in realtà mai eseguiti" e "atti per il pagamento di lavori con costi sovrastimati" relativi al patrimonio immobiliare dell'Università di Genova. In particolare, un impiegato amministrativo dovrà risarcire l'Università per 130mila euro, mentre un altro dipendente è stato condannato a rifondere 76mila euro all'ateneo per gli atti come responsabile unico di procedimento e direttore dei lavori.