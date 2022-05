United Airlines collega Milano Malpensa a Chicago O'Hare

di Edoardo Cozza

La compagnia statunitense fa partire il volo non stop tra il capoluogo lombardo e uno dei suoi hub: è l'unico tra le due città

United Airlines ha inaugurato il nuovo servizio stagionale giornaliero non-stop tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il suo hub di Chicago O’Hare, celebrando la partenza del suo primo volo da Milano nel fine settimana. Con l’introduzione di questa nuova rotta, United è l’unica compagnia aerea a offrire un volo diretto tra Milano e Chicago.

“Siamo lieti di inaugurare il nostro nuovo servizio tra Milano e il nostro hub di Chicago”, ha affermato Thorsten Lettnin, Direttore vendite di United per l’Europa continentale, l’India e l’Africa occidentale. “Essendo l’unica compagnia aerea che offre un volo diretto tra Milano e Chicago, il nostro nuovo servizio rafforza la nostra rete di rotte internazionali e offre ai nostri clienti dall’Italia comodi collegamenti one-stop tramite il nostro hub di Chicago O’Hare verso oltre 100 destinazioni nelle Americhe”.

“Le compagnie aeree stanno dando importanti segnali di fiducia nella regione non solo tornando ad offrire i collegamenti storici nei nostri aeroporti, ma investendo anche in nuove destinazioni. Con il suo volo giornaliero per Chicago, United Airlines ne è ora l’emblema. Questa nuova destinazione rappresenta una delle novità più importanti della stagione estiva”, ha affermato Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA. “Questa nuova rotta operata da United, insieme al volo giornaliero per New York/Newark, apre le porte agli Stati Uniti afferma attraverso la rete Chicago O’Hare del vettore e aggiunge qualità all’offerta di viaggio dai nostri aeroporti, in particolare verso la costa del Pacifico. Siamo estremamente lieti di celebrare il lancio di questo collegamento con una delle località più attraenti degli Stati Uniti”.