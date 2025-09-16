Unione Europea, la presidenza danese: "Vogliamo accordo su target 2040 entro fine anno"

"L'obiettivo della presidenza danese" del Consiglio Ue "rimane quello di raggiungere un accordo sul Consiglio sulla legge sul clima entro la fine dell'anno. È quanto riferisce un portavoce della presidenza dopo la decisione di rinviare il voto sul target climatico intermedio al 2040 inizialmente messo in agenda del Consiglio Ue Ambiente del 18 ottobre.

Durante la riunione degli ambasciatori dei 27 Stati membri Ue definita "costruttiva", la presidenza danese "ha ascoltato le richieste di diversi Stati membri di coinvolgere i capi di Stato prima di poter raggiungere un accordo" sul target. "I ministri del clima si riuniranno il 18 settembre per un dibattito politico sulla legge sul clima con l'obiettivo di stabilizzare il testo. L'obiettivo della presidenza danese rimane quello di raggiungere un accordo sul Consiglio sulla legge sul clima e sul entro la fine dell'anno", ha precisato il portavoce.

