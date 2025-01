Una gara di solidarietà per Elodie, bambina genovese in lotta contro una grave malattia

Elodie, una bambina genovese piena di energia, sta affrontando una sfida impegnativa contro una grave malattia che ha colpito i suoi reni e compromesso le sue funzioni vitali. La comunità locale si mobilita per aiutarla.

Storia di Elodie— La piccola ha trascorso tre mesi in terapia intensiva, sottoposta a intubazione, dialisi e altre cure critiche. Dopo un anno di ricovero presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, Elodie ha proseguito il suo percorso di cura in un istituto di riabilitazione per sei mesi e successivamente all’estero. Il suo recupero è ancora lungo e necessita di interventi complessi per migliorare la qualità della sua vita.

Sfida economica— Le spese per le cure mediche rappresentano un onere significativo per la famiglia, già provata dal lungo percorso terapeutico. Il comitato Genitori di Genova Inclusiva ha lanciato un appello per raccogliere fondi e garantire ad Elodie il supporto necessario.

Come contribuire— Una raccolta fondi è stata attivata sulla piattaforma GoFundMe. Per donare e seguire gli aggiornamenti sul percorso di Elodie, è possibile CLICCARE QUI A questo venerdì mattina sono stati raccolti oltre 48mila Euro ma l'obiettivo è arrivare a 120mila. "In una settimana avete fatto tantissimo per Elodie e la sua famiglia - hanno scritto i familiari sul sito della raccolta - l'obiettivo è ancora lontano ma grazie a voi la miccia della speranza è stata innescata. Man mano i fondi verranno trasferiti ai genitori di Elodie che li utilizzeranno per proseguire nei trattamenti sanitari di Elodie e se raggiungeremo l’obbiettivo ci sarà la possibilità di migliorare le cure rivolgendosi a centri specializzati migliori che offrono strumentazione medica all’avanguardia e questo solamente grazie a tutti voi e al vostro supporto. Vi chiedo cortesemente di continuare ad aiutarci anche solo condividendo il più possibile il link".

Punti fisici per le donazioni— Numerosi punti di raccolta sono stati organizzati lungo il lungomare di Pegli e in altre aree della città, tra cui bar, negozi e palestre. Tra i luoghi coinvolti figurano il ‘Bar Sympa’, la ‘Torrefazione Palli’ e la ‘Pegli Gym’.

Un aiuto concreto— Ogni contributo può fare la differenza per sostenere Elodie nel suo cammino verso la guarigione. L’intera comunità genovese è chiamata a unirsi in questo gesto di solidarietà.

