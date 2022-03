Un collegamento tra i terminal di Verona e Pomezia lanciato da Isc Intemodal

di Edoardo Cozza

Il treno circolerà cinque volte a settimana: ad attivare il servizio l'Mto dell'Inteporto di Nola, specializzato nel terminal to terminal in Italia

La ISC Intermodal ha attivato il servizio intermodale diretto, che collega i terminal di Verona Quadrante Europa e Pomezia MIST. Il treno Verona-Pomezia circolerà cinque volte a settimana per direzione, dal lunedì al venerdì, a partire dal 28 marzo.

L’introduzione di questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore investimento da parte di ISC lntermodal e lnterporto Servizi Cargo, che conferma l'impegno del gruppo nell'ampliare il network intermodale al servizio del mercato internazionale, grazie ai collegamenti diretti per il rilancio delle UTI da e per tutta l'Europa.

ISC Intermodal Srl è un MTO privato, di proprietà al 100% dell’Interporto Campano, specializzata nei trasporti ferroviari terminal to terminal in Italia. Grazie ad Interporto Servizi Cargo Spa (anch’essa controllata da IC) organizza treni giornalieri e tri-settimanali.

Il network di ISC è organizzato in modo tale da essere in connessione diretta e giornaliera con i network dei principali player europei, Lineas, Hupac, Kombiverkehr e TX Logistics. Grazie a queste partnership ISC Intermodal è in grado di spedire tutti i giorni le unità intermodali in più di 60 destinazioni europee.