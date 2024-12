Ultimo Consiglio comunale per Marco Bucci: "Lascio il Comune in buone mani, in questi anni abbiamo ridato fiducia ai genovesi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ultimo impegno ufficiale per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel ruolo di sindaco di Genova. Quello di oggi l'ultimo Consiglio Comunale nel ruolo di primo cittadino, inizia l'era di Pietro Piciocchi che guiderà la Giunta fino alle prossime elezioni comunali.

Bilancio - "Certamente lasciamo il Comune di Genova, è estremamente migliore di come l'ho trovato, lo stato d'animo è un po' di dispiacere, però le scelte sono state fatte, non è che me ne vado via, anzi il mio servizio civile è addirittura aumentato, sono sicuro di aver fatto il mio dovere, andiamo avanti così e faremo delle belle cose - le parole del presidente Bucci - "Sono sicuro di lasciare il Comune in buone mani, la Giunta e tutti quelli che stanno lavorando e lavoreranno bene porteranno a termine tutte le cose che abbiamo messo nel programma, come avrebbe dovuto essere fatto nei prossimi due anni e mezzo, sino al giugno 2027"

Priorità - "Come dicevo, concludere i progetti, ne abbiamo tanti che sono ancora a metà e quindi vanno conclusi e queste cose vanno fatte, io ho estrema fiducia che possono essere fatte bene per dare a Genova ancora più eccellenza e ancora più qualità di vita a tutti i genovesi"

Rimorsi - "Direi che non ci sono cose che mi dispiace non aver concluso: io avrei voluto fare tutto quanto, non vedo l'ora di poter fare la Funivia, per poter andare sui forti. Certamente non mi sarei aspettato né il crollo del Ponte Morandi né il Covid, mi sarei aspettato di aver fatto un bel lavoro e penso che alla fine la cosa migliore che abbiamo fatto è ridare fiducia ai genovesi, il futuro della città di Genova, il futuro dei genovesi stessi è nelle proprie mani. Abbiamo restituito la fiducia: quando sono arrivato io si parlava di Genova che deve declinare e imparare a gestire il declino, cosa totalmente inaccettabile secondo me. Noi invece vogliamo andare avanti, vogliamo fare una grande città, che sia una grande città internazionale, la città più importante dell'Italia."

Candidato - Alla domanda se sarà Pietro Piciocchi il candidato alle prossime elezioni, Bucci non si scompone: "Ora come ora quello che so e quello che ho confermato è di andare avanti in questa ottica.

Discorso - Bucci non prevede di parlare in Aula rossa per dare l'addio: "Penso di no per evitare situazioni imbarazzanti, commoventi. L'altro ieri ho provato a leggere il discorso che ho fatto. E a metà non ce la faccio ad andare avanti: quindi evitiamo queste scene un po' così, anni 20, anni 30. L'emozione è un sentimento, ma non c'è bisogno di piangere."

Bucci conclude scherzando: "Magari qualcuno oggi festeggia, qualcuno oggi fa canti di gioia può darsi"

Il saluto del presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba: "A nome della presidenza del Consiglio comunale voglio rivolgere un sincero ringraziamento a Marco Bucci per il suo straordinario impegno a servizio della città. In questi otto anni sotto la sua guida, Genova ha affrontato e superato momenti difficili, ritrovando una stagione di grande cambiamento e sviluppo. Dalla ricostruzione del Ponte Morandi alla ripartenza economica e sociale della città, abbiamo visto risorgere infrastrutture vitali, nuovi investimenti e una rinnovata centralità a livello nazionale ed internazionale. La sua dedizione e il suo spirito di servizio resteranno un punto di riferimento per chiunque si impegni per il bene dei genovesi. Con l'elezione a Presidente della Regione Liguria, incomincia una nuova sfida, ma sono certo che saprà continuare a servire la nostra terra con la stessa passione e competenza che lo hanno contraddistinto finora. A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro in questa nuova e prestigiosa carica. Il Consiglio comunale, con il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, continuerà nel regolare svolgimento delle proprie attività per garantire ai cittadini il proseguimento dei lavori, fondamentali per la vita della nostra città"