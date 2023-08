Uiltrasporti, Italo-Ntv: domenica 17 e lunedì 18 settembre nuovo sciopero di 24 ore del personale dell’azienda

“È stata proclamata per il 17 e 18 settembre dalla Uiltrasporti, la terza azione di sciopero di 24 ore delle lavoratrici e dei lavoratori di Italo-Ntv”. A renderlo noto il Segretario Generale Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale Roberto Napoleoni della Uiltrasporti che proseguono: “Dopo l’altissima adesione registrata alle due giornate di sciopero che si sono svolte nei mesi scorsi l’azienda ha raggiunto con le altre organizzazioni sindacali un accordo per la Uiltrasporti assolutamente insoddisfacente e che pertanto non abbiamo sottoscritto. In particolare - continuano Tarlazzi e Napoleoni - è rimasta una significativa distanza con l’azienda per quanto concerne la proposta economica, inadeguata per gli elementi salariali variabili, l’indisponibilità a considerare le tempistiche per la fruizione dei pasti nei turni degli equipaggi, l’insufficiente adeguamento salariale sui minimi tabellari per recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione”.





“Ci auguriamo - concludono i due segretari - che l’azienda riapra il confronto per arrivare ad una soluzione condivisa, ma siamo pronti ad andare avanti con le nostre rivendicazioni per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori di Italo-Ntv salari adeguati e migliori condizioni di lavoro”.