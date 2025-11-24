UIC: rapporto dell’IEA mostra che ferrovie cinesi riducono domanda di petrolio del settore dei trasporti

È stato pubblicato il rapporto di punta dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, “World Energy Outlook 2025”, che include un approfondimento sull’impatto del trasporto ferroviario nel mix di trasporto cinese. Grazie a una stretta partnership pluriennale tra le due organizzazioni, il rapporto pubblicato questo mese si basa sui dati dell’UIC.

” Questa partnership ci consente di rendere la ferrovia una leva visibile nella trasformazione dei trasporti “, afferma Lucie Anderton, Direttrice per la Sostenibilità dell’UIC. ” Quando l’IEA può quantificare il risparmio di petrolio di una singola modalità, fornisce ai decisori politici una metrica chiara e comparabile che le proiezioni sui veicoli elettrici da sole non possono fornire ” .

La storia cinese: la ferrovia come soluzione per risparmiare petrolio

Il programma decennale della Cina di ferrovie interurbane, ad alta velocità e convenzionali ha trasformato il Paese nella prova vivente dei benefici climatici delle ferrovie, quantificati dall’IEA Outlook. Nel 2024, il trasporto ferroviario in Cina ha risparmiato circa 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno, una cifra che supera il risparmio totale di petrolio derivante da tutte le vendite di veicoli elettrici nel mondo fino ad oggi. Tra il 2015 e il 2024, il risparmio cumulativo di petrolio ammonta a quasi 12 milioni di barili al giorno, con un risparmio di circa 1,6 gigatonnellate di CO₂, una quantità equivalente alle emissioni totali della Cina derivanti da trasporti, edilizia e industria leggera nel 2024.

La riduzione è stata ottenuta grazie alla combinazione di una massiccia espansione della rete e di un trasferimento modale sostenuto da strada e aereo a rotaia. La lunghezza delle linee ferroviarie ad alta velocità è raddoppiata, passando da circa 20.000 km nel 2015 a oltre 40.000 km nel 2024, ovvero tre volte la lunghezza totale di tutte le linee ad alta velocità al di fuori della Cina. Entro il 2035, si prevede che la rete supererà i 45.000 km, secondo lo Scenario delle Politiche Dichiarate dell’AIE.

L’elettrificazione è un pilastro di questa storia di successo. Oltre il settanta percento di tutti i chilometri di trasporto ferroviario non urbano in Cina è alimentato a energia elettrica, mentre la quota rimanente è coperta da combustibili alternativi e da una frazione sempre più ridotta di gasolio. Il risultato è un sistema che consuma notevolmente meno petrolio rispetto alle sue controparti su strada e in aereo. Un tipico passeggero-chilometro su un percorso ferroviario non urbano cinese consuma circa ottanta volte meno petrolio rispetto alla stessa distanza percorsa in aereo, quasi cento volte meno di un’auto privata e circa dieci volte meno di un autobus. Il trasporto merci su rotaia consuma circa trenta volte meno petrolio rispetto al trasporto su strada equivalente.

Tendenze energetiche dei trasporti in tutte le modalità

Il rapporto Outlook fa un paragone sorprendente: il petrolio risparmiato dalle ferrovie non urbane cinesi in un solo anno supera il petrolio sostituito a livello globale dall’intera flotta di auto elettriche a batteria attualmente in circolazione sulle strade di tutto il mondo.

L’analisi più ampia dell’IEA conferma che il trasporto ferroviario rimane il mezzo di trasporto più elettrificato al mondo e il più efficiente dal punto di vista energetico per i passeggeri, secondo solo ai gasdotti per le merci. Il trasporto su strada dipende ancora fortemente dal petrolio, con l’elettricità che rappresenta solo una quota modesta della domanda attuale, ma si prevede un forte aumento entro il 2035. Nonostante l’espansione dell’attività su strada, si prevede che la domanda di petrolio per il settore raggiunga il picco per poi diminuire gradualmente. Al contrario, la quota di trasporto ferroviario elettrificato supera già il 50% ed è destinata ad aumentare, determinando una modesta ma costante riduzione del consumo di petrolio, nonostante le previsioni di crescita dei volumi di passeggeri e merci.

Implicazioni politiche: perché le ferrovie devono essere centrali nelle strategie climatiche

La velocità e l’entità delle riduzioni della domanda di petrolio ottenute dalle ferrovie non urbane cinesi dimostrano perché la ferrovia dovrebbe essere al centro delle politiche nazionali in materia di energia e clima. Ogni chilometro di binario elettrificato sostituisce decine di chilometri di trasporto su strada ad alta intensità di petrolio, garantendo riduzioni immediate della domanda di energia che superano persino i più ottimistici lanci di veicoli elettrici in molte economie emergenti.

I benefici ambientali si accompagnano a benefici economici collaterali. Le minori importazioni di petrolio si traducono in una minore esposizione alla volatilità dei prezzi e generano migliaia di posti di lavoro qualificati.

La partnership tra UIC e IEA continuerà, offrendo alla comunità ferroviaria mondiale una solida base di dati per un posto al tavolo delle strategie energetiche nazionali.

