Ufficiale: finale di Champions League allo Stade de France di Parigi e non a San Pietroburgo

di Maria Grazia Barile

La decisione presa dall'Uefa nel corso di una riunione straordinaria in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

È ufficiale: la finale di Champions League sarà disputata e Parigi e non a San Pietroburgo, come era in programma. Questa la decisione presa dall'Uefa nel corso di una riunione straordinaria iniziata alle 10 di questa mattina. Si era inizialmente ipotizzato lo spostamento a Londra ma sarà invece lo Stade de France, nel sobborgo parigino di Saint-Denis, ad ospitare la finale della competizione. La decisione presa in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La Uefa ha anche deliberato il cambiamento della sede di tutte le partite che avrebbero dovuto giocarsi in Russia e Ucraina, sia che coinvolgessero club o squadre nazionali. Al momento, la decisione riguarda solo una partita di club: la prossima partita casalinga dello Spartak Mosca in Europa League.