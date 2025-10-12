Ufficiale, Bogliasco Comune europeo dello sport 2027

BOGLIASCO (Genova) - Bogliasco è stato designato ufficialmente da ACES Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) "Comune europeo dello sport 2027 (European Town of Sport 2027)". Un riconoscimento che porta il paese del Golfo Paradiso, unico candidato ligure, a divenire un benchmark a livello europeo grazie al lavoro delle tante associazioni sportive del territorio, ricco di impianti sportivi, discipline, luoghi di aggregazione sportiva. "Un riconoscimento che ci fa onore e che premia lo sforzo quotidiano di tutte le realtà sportive di Bogliasco, rendendoci pur essendo un paese di meno di 5mila abitanti competitivi e riconosciuti. Il premio porta Bogliasco a essere riconosciuta a livello europeo", dichiara il Sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, che ringrazia tutte le associazioni del territorio.

"Siamo lieti di designare ufficialmente Bogliasco come Comune Europeo dello Sport per l'anno 2027. Congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento, che il comune si è guadagnato grazie al lodevole esempio di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l'integrazione sociale, facilitare la promozione del rispetto (...). Il vostro comune ha dato prova di una politica sportiva esemplare, vantando sport e strutture lodevoli, mostrando programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività", scrive il Presidente di Aces Gian Francesco Lupattelli nella sua lettera al Sindaco di Bogliasco.

La premiazione ufficiale avrà luogo al Parlamento Europeo a Bruxelles a fine 2026.

