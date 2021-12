Udinese-Genoa 0-0, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Goal annullato (giustamente) ai friulani: Udogie riceve palla e supera Sirigu con lo scavino ma era in netto fuorigioco

90'+6: Finisce a reti bianche fra Udinese e Genoa

90'+2: Goal di Udogie, che tutto solo davanti a Sirigu scava il pallone e lo mette in rete ma la sua posizione è irregolare. Il giocatore dell'Udinese è in netto fuorigioco

90'+1: Giallo per Rovella che stende Makengo

90': Ci saranno ben 6' di recupero

89': Nel Genoa entra Touré al posto di Sturaro

84': Giallo per Ghiglione e Pussetto

82': Contropiede del Genova 3 contro 2, tiro di Ghiglione che forse poteva avvicinarsi ancora, Silvestri smanaccia e sventa

79': Beto sguscia in area del Genoa, tiro e deviazione di Cambiaso che mette fuori causa Sirigu, palla sul palo

72': Doppio cambio nel Genoa: Sheva manda in campo Pandev ed Hernani al posto di Badelj e Bianchi

69': Missile di Wallace, Sirigu ci mette i pugni e respinge

65': Udinese vicina al vantaggio con la percussione centrale di Udogie. Tiro secco che sfila di poco a lato

57': Cambio nel Genoa, Ghiglione per Sabelli

55': Appena entrato in campo Makengo scalcia Badelj e si becca il giallo

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45'+2: Finisce qui il primo tempo

45'+1: Ammonito Molina nell'Udinese

45': Saranno 2' di recupero

42': Occasione clamorosa per il Genoa: Ekuban salta Samir e si presenta solo davanti a Silvestri, piatto destro ma palla che sfiora il palo e si spegne incredibilmente sul fondo

39': Ammonito Vasquez per un fallo su Delofeu

32': Tiro dalla distanza di Rovella, Silvestri si distende e blocca

29': Azione insistita dell'Udinese con il tiro in diagonale di Delofeu che, sul secondo palo, chiude troppo la conclusione. Ne esce un tiro-cross sul quale però nessuno riesce a intervenire per la deviazione vincente

14': Cambio obbligato per Gotti: fuori l'infortunato Pereira e dentro Pussetto

12' Contropiede rapidissimo dell'Udinese con Beto che va via prima a Rovella e poi a Masiello, poi cerca di servire Delofeu, tutto solo nel cuore dell'area rossoblu. Intervento di Badelj che salva tutto e manda in angolo

2': Tiro di Badelj ben servito fuori dall'area da Rovella. Palla sul fondo non di molto

1': Si comincia. Il primo pallone è del Genoa

PRIMO TEMPO:

Genoa chiamato a mettere in carniere i primi punti dell'era Shevchenko per evitare che le prime nubi si possano addensare sulla testa del nuovo allenatore. Contro l'Udinese, però, non sarà per nulla semplice, visto il perdurare di assenze pesanti come quelli di Destro e Caicedo, ancora fermi ai box.

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

UDINESE: Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Molina, Arslan, Walace, Udogie, Pereyra, Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Makengo, Success, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All. Gotti

GENOA: Sirigu, Biraschi, Masiello, Vasquez, Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso, Ekuban, Bianchi. A disposizione: Semper, Vanheusden, Behrami, Bani, Ghiglione, Pandev, Hernani, Buksa, Portanova, Traorè, Galdames. All. Shevcenko.

ARBITRO: Meraviglia (Ass. Scatragli e Muto - IV: Minelli - Var: Mazzoleni - Avar: Carbone).