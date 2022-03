Ucraina: Grimaldi sospende i servizi marittimi con la Russia e annuncia aiuti ai profughi

di Redazione

Fermate quattro rotte di Finnlines. Servizi di trasporto merci gratuite o a forte sconto per le iniziative umanitarie. Trasporto gratuito anche per bambini e famiglie in fuga

Venerdì 11 Marzo 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn