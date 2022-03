Traghetti, nuova linea Grimaldi tra Savona e Porto Torres

di Edoardo Cozza

Trasporto sia merci che passeggeri: l'avvio l'11 aprile tre volte a settimana sia dalla Liguria che dalla Sardegna. In estate, invece, una corsa al giorno

C'è una novità sulle linee di traghetti tra Liguria e Sardegna: Grimaldi Group lancia una nuova linea passeggeri e merci tra Savona e Porto Torres. L'avvio della tratta è in programma il prossimo 11 aprile per tre viaggi a settimana in ogni direzione. Le partenze da Savona avverranno martedì, giovedì e sabato, quelle da Porto Torres, invece, lunedì, mercoledì e venerdì. Nel periodo di alta stagione, quindi dal 2 luglio, i viaggi avranno frequenza giornaliera (domenica esclusa), per poi tornare dal 19 settembre alla cadenza trisettimanale.

La tratta in sé era stata già coperta solo per il trasporto merci, ora invece vi sarà la possibilità anche di imbarcare passeggeri con l'utilizzo della Zeus Palace, imbarcazione di 211 metri già utilizzata dal gruppo Grimaldi sulle rotte con la Grecia.