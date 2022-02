Ucraina, Bucci: "Tutta Genova stasera alla fiaccolata"

di Redazione

Il primo cittadino e l'appuntamento delle ore 20 a Santo Stefano: "Occasione di solidarietà e sostegno. Ma la città si mobilita anche per accoglierere, come sempre"

Il sindaco di Genova Marco Bucci, ai microfoni di Telenord, dà appuntamento l la città per questa sera alle 20. "Ci troveremo alla chiesa di Santo Stefano e da lìraggiungeremo De Ferrari, dove ognuno avrà a disposizione un paio di minuti per dare il suo contributo. Vogliamo far sentire il nostro sostegno e la nostra solidarietà al popolo ucraino":

Una vicinanza che sta cominciando a farsi sentire in modo concreto: "Abbiamo notizia di moltissime iniziative nelle case, nelle famiglie. I genovesi stanno cercando di fare la loro parte. Ma lo sapevamo, la nostra città è questa".