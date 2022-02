Genova, messa in Santo Stefano e corteo per le vie del centro contro la guerra in Ucraina

di Marco Innocenti

La comunità ucraina della Liguria torna a chiedere il cessate il fuoco. Lunedì alle 20 la fiaccolata organizzata dal Comune di Genova

Prima la messa nell'Abbazia di Santo Stefano, alle 10.00, poi il corteo da Via XX Settembre, piazza De Ferrari e via San Lorenzo e, infine, un momento di preghiera davanti alla cattedrale. Sono le tappe della mattinata di riflessione e raccoglimento per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina. Una manifestazione che segue, a poche ore di distanza, quella di sabato pomeriggio a Genova come in molte altre piazze della Liguria e di tutta Italia, una manifestazione per chiedere a gran voce che si facciano finalmente tacere i cannoni e si torni a far parlare la diplomazia.

La comunità ucraina nella nostra città scende quindi in strada, come già fatto altre volte dall'inizio dell'invasione russa pochi giorni fa. Domani, lunedì 28 febbraio, è prevista la fiaccolata per la pace organizzata dal Comune di Genova: alle 20 dall'abbazia di Santo Stefano ci si muoverà verso piazza De Ferrari. Al corteo saranno presenti anche il sindaco Marco Bucci e il presidente di regione Liguria Giovanni Toti, oltre ai rappresentanti della comunità ucraina di Genova e della Liguria.