Turismo, Toti a Telenord: "Pesto simbolo della Liguria, regione in crescita economica da primato"

In margine alla cerimonia di inaugurazione della Fiera Mondiale del Turismo a Londra, ai microfoni di Telenord il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha parlato del significato della presenza ligure alla fiera nel segno del pesto: "E' un simbolo della nostra regione ed è un biglietto da visita per una terra in crescita economica da primato".



Quanto alla valorizzazione dell'entroterra, suggerita dal ministro Santanchè, Toti ha ricordato il progetto della funivia dei forti di Genova e altri programmi focalizzati sulle specificità della parte meno conosciuta della Liguria.

"Siamo l'ottava regione per presenze turistica nel 2023 e terzultimi in Italia per investimento nel marketing territoriale a livello nazionale - aggiunge Toti - Visti i risultati continueremo a investire per fare della Liguria una meta sempre più ambita 12 mesi l'anno. E lo faremo in particolare nei mercati esteri, che già ci stanno premiando, anche qui numeri alla mano: tra gennaio e agosto 2023, ad esempio, gli arrivi di statunitensi sono cresciuti del +29,99%, di australiani del +181,02%". Questa campagna, aggiunge Toti "è stata realizzata anche e soprattutto grazie all'utilizzo di fondi del Fesr perché consideriamo il turismo un fattore determinante di sviluppo".